Konami: dopo Skelattack in arrivo altri giochi per il pubblico occidentale

La pubblicazione di Skelattack, titolo sviluppato dallo studio californiano Ukuza, potrebbe rappresentare un nuovo corso per Konami, con il publisher sempre più intenzionato a pubblicare titoli di studi esterni dallo spiccato gusto occidentale.

A rivelarlo è Richard Jones (Senior European Brand and Business Development Manager di Konami) che ammette come la strada del publishing legata ai giochi di altri studi verrà percorsa sempre di più in futuro. "Tutti conoscono Konami, abbiamo IP forti come Castlevania, Contra, Metal Gear, Silent Hill, tutti brand nati e gestiti in Giappone. Adesso però vogliamo costruire un portofolio di titoli su misura per i giocatori occidentali e per questo siamo sempre alla ricerca di nuovi titoli, di certo Skelattack non sarà un caso isolato."

L'azienda continuerà dunque a investire risorse nella costruzione di una lineup capace di accontentare anche i gusti dei giocatori europei e americani, Skelattack è sviluppato da un piccolo team indipendente con sede in California ma Konami guarda con interesse anche al nostro continente, sebbene non siano stati fatti nomi di eventuali team o giochi tenuti sotto stretta osservazione. Skelattack è solo il primo di una serie di produzioni che verranno pubblicate nel prossimo futuro sotto etichetta di publishing Konami, cosa ne pensate di questa nuova strategia dell'azienda giapponese?