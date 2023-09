Konami e Square Enix, da Final Fantasy a Metal Gear: ecco i giochi al Tokyo Game Show

Dopo la conferma che Dragon's Dogma 2 sarà presente al Tokyo Game Show, arrivano ulteriori buone notizie per l'edizione 2023 della fiera videoludica più importante del Sol Levante.

Ulteriori publisher hanno infatti presentato l'elenco completo dei titoli che porteranno all'evento nipponico. Tra questi trova spazio Konami, pronta a presentare al pubblico i seguenti titoli:

Line-up Konami al Tokyo Game Show

CYGNI: All Guns Blazing (PS5, Xbox Series, PC)

eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 (PS4, Nintendo Switch)

Konami Accelerator 2023 VTuber Office "my dear. production" 3rd Term Audition Results Announcement Stage

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 (PS5, Xbox Series, PS4, Nintendo Switch, PC)

(PS5, Xbox Series, PS4, Nintendo Switch, PC) Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! (Nintendo Switch)

Powerful Pro Baseball Eikan Nine Crossroad, (iOS, Android)

Super Bomberman R 2 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

WBSC eBASEBALL: Power Pros (PS4, Nintendo Switch)

Yu-Gi-Oh! Duel Links (iOS, Android)

Line-up Square Enix al Tokyo Game Show

Dragon Quest X Online (PS4, Nintendo Switch, PC, Wii U, 3DS)

(PS4, Nintendo Switch, PC, Wii U, 3DS) Dragon Quest Monsters: The Dark Prince (Nintendo Switch)

Dragon Quest Treasures (Nintendo Switch, PC)

Final Fantasy VII: Ever Crisis (iOS, Android)

(iOS, Android) Final Fantasy XIV (PS5, PS4, PC, Mac)

Final Fantasy XVI (PS5)

FOAMSTARS (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Imperial SaGa (PC, iOS, Android)

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai (PS5, Xbox Series, PS4, Nintendo Switch, PC)

(PS5, Xbox Series, PS4, Nintendo Switch, PC) PowerWash Simulator (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

Romancing SaGa Re;univerSe (iOS, Android)

Star Ocean: The Second Story R (PS5, PS4, Nintendo Switch, PC)

