Konami svela i requisiti di sistema della versione PC di eFootball PES 2020

Dopo aver provveduto al lancio della demo di eFootball PES 2020, i vertici di Konami fissano i requisiti di sistema minimi e raccomandati per giocare su PC al nuovo capitolo della serie calcistica di Pro Evolution Soccer.

Come avranno certamente intuito coloro che stanno indossando i panni dei giocatori della Juventus in PES 2020 e delle altre squadre presenti nella demo del nuovo titolo sportivo di Konami, per apprezzare al meglio il titolo su PC non serve possedere un PC esigente in termini di potenza computazionale, basti citare in tal senso la richiesta degli 8 GB di memoria RAM e di una GPU DirectX 11 per fruire il titolo al massimo livello di dettaglio in Full-HD.

Requisiti di sistema Minimi (risoluzione 1280 x 720)

Sistema Operativo: Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 (64bit)

Processore: Intel Core i5-3470 o AMD FX 4350

Memoria RAM: 4 GB

Scheda Video: NVIDIA GTX 670 o AMD Radeon HD 7870 (compatibile con DirectX 11)

Hard Disk: 40 GB di spazio libero su disco

Requisiti di sistema Raccomandati (risoluzione 1920 x 1080)

Sistema Operativo: Windows 10 (64bit)

Processore: Intel Core i7-3770 o AMD FX 8350

Memoria RAM: 8 GB

Scheda Video: NVIDIA GTX 760 o AMD Radeon R9 270X (compatibile con DirectX 11)

Hard Disk: 40 GB di spazio libero su disco (preferibilmente SSD o NVMe)

