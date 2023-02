Konami svende: WBSC eBaseball Power Pros costerà 99 centesimi su PS4 e Switch

La serie Jikkyou Powerful Pro Yakyuu di Konami non è particolarmente famosa in Occidente, parliamo di una saga sportiva nata nel 1994 su Super Nintendo e capace di vendere oltre 24 milioni di copie in Giappone in oltre ventotto anni di vita.

Sono pochi i giochi della serie sportiva usciti in Occidente (con il titolo Power Pros) e di base non hanno avuto alcun impatto sul pubblico europeo e americano, con vendite minime e una accoglienza spesso solo discreta o totalmente negativa.

Konami però vuole cambiare le cose e per questo il prossimo gioco della serie, intitolato WBSC eBaseball Power Pros, non solo arriverà in Occidente nei formati PS4 e Switch ma verrà venduto ad un prezzo particolarmente aggressivo: 99 centesimi di dollaro negli USA, 99 centesimi di euro in Europa e £0.79 in Gran Bretagna.

Konami sottolinea che "il lancio globale di WBSC eBaseball Power Pros sarà accompagnato da una strategia aggressiva, il gioco completo verrà venduto a meno di un dollaro e non ci saranno acquisti in-app o microtransazioni. Speriamo che questo possa servire per conquistare un maggior numero di giocatori in tutto il mondo."

In Occidente, la serie Konami è ferma dal 2008, anno di lancio di MLB Power Pros su Wii e PS2, titolo che come detto non ha riscosso il successo sperato.