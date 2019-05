Konami vede crescere i suoi profitti per il quinto anno consecutivo

Sebbene le ultime decisioni strategiche della compagnia abbiano reso tutt'altro che felice e ottimista parte della community videoludica, Konami ha registrato per il quinto anno di fila un aumento dei suoi profitti finanziari.

Dopo l'abbandono di alcuni dei franchise che hanno fatto la storia del marchio Konami, come quello di Silent Hill, e i cambiamenti radicali attuati con una serie iconica come quella di Metal Gear Solid, in tanti avrebbero scommesso sul tracollo dell'azienda nipponica. Al contrario, però, sembra che le tanto discusse decisioni strategiche prese da Konami le stiano sistematicamente fruttando dei guadagni sempre maggiori.

Come precisato nel nuovo incontro con gli azionisti per l'ultimo quarto dell'anno fiscale terminato il 31 marzo 2019, Konami ha visto crescere le proprie entrate del 9.6% rispetto all'anno precedente, con un incremento sia dei ricavi generali che del guadagno vero e proprio. Uno dei maggiori fautori di questo successo finanziario risponde al nome di Yu-Gi-Oh! Duel Links, che celebra il suo secondo anniversario dal lancio con ben 90 milioni di download totali. Altri nomi che hanno "appesantito" il portafogli dei vertici della compagnia sono Pro Evolution Soccer 2019, Jikkyou Powerful Pro Yakyuu e Professional Baseball Spirits Ace, con quest'ultimo che ha goduto di performance particolarmente positive in Giappone.



Un trend di questo genere, che dura ormai da cinque anni consecutivi, non lascia molte speranze a chi spera che Konami torni ad essere la casa di produzione che era un tempo: la compagnia, al netto delle aspre critiche dell'utenza hardcore, non sembra avere particolari motivazioni per cambiare la propria strategia, quantomeno da un punto di vista prettamente aziendale. Da tenere in considerazione, in ogni caso, che la filiale di New York di Konami ha dichiarato alcune settimane fa di voler tornare a concentrarsi su alcuni brand storici come Bomberman, Contra e Frogger, e chissà che nei prossimi mesi non arrivino importanti novità in merito a questi titoli.