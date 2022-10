Konami verso Web3 e Metaverso: piattaforma di scambio NFT nei piani futuri

Cresce sempre di più l'interesse di Konami verso NFT e nuove tecnologie. La storica compagnia giapponese sta infatti orientando sempre di più le proprie strategie e risorse verso tale direzione, cominciando a pianificare grossi progetti per il futuro.

Attraverso un comunicato stampa, Konami rivela di essere alla ricerca di "un'ampia gamma di talenti per lo sviluppo di sistemi e servizi volti ad offrire nuove esperienze come Web3 e Metaverso". La casa di Metal Gear Solid, Silent Hill e Castlevania ha inoltre in programma la creazione di una vera e propria piattaforma che consenta lo scambio di NFT tra gli utenti: "Abbiamo svolto ricerche e sviluppi per incorporare le tecnologie più recenti all'interno di giochi e contenuti, ed abbiamo tra i piani il lancio di un servizio dove i giocatori possono scambiarsi i loro NFT in-game tramite una piattaforma unica basata sulle blockchain", prosegue il comunicato.

Per Konami gli NFT "possono essere utilizzati all'interno dei giochi come oggetti, oltre a poter essere usati per partecipare ad eventi e comunità dei fan, interagendo con altri servizi per espandere ulteriormente l'esperienza del singolo utente". Non è chiaro al momento quando il nuovo servizio diverrà effettivamente attivo, ma del resto già da diverso tempo Konami ha messo in chiaro che continuerà a vendere NFT in modo così da "preservare contenuti tanto amati dai giocatori".

Intanto lo scorso settembre la compagnia ha annunciato Suikoden I & II HD Remaster durante il Tokyo Game Show 2022: il ritorno dell'apprezzata serie JRPG è previsto per il 2023.