Un Korogu si nasconde per tutta Hyrule in un cosplay di The Legend of Zelda

Mentre la community si interroga se davvero The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sia il miglior open world di sempre, a più di un mese di distanza dall'uscita dell'ultimo episodio della saga sviluppata dalla Grande N continuiamo ancora a esplorare tutta Hyrule in cerca dei Korogu.

Sui social i fan si stanno divertendo a condividere video in cui i Korogu di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vengono torturati, ma non tutti riserbano questo crudele trattamento alle creature spirituali della foresta. La cosplayer Sylph Stitches, ad esempio, ne condivide una spettacolare interpretazione sul proprio Instagram.

I Korogu sono una razza vivente che appare ricorrentemente in The Legend of Zelda. I Korogu sono piccole persone di legno i cui corpi ricordano degli alberi e che indossano maschere di foglie sul volto. Essi sono spiriti sorvegliati dal Grande Albero Deku e protettori della foresta in cui vivono.

Come in Breath of The Wild, anche in Zelda Tears of the Kingdom i Korogu sono presenti sotto forma di collezionabili. Dopo il risveglio di Ganondorf, l'oscurità infetta la foresta Korok, paralizzandone tutti gli esseri al suo interno. Solo i fortunati che si trovavano al di fuori della foresta sono ancora in vita. Essi possono essere trovati per tutta Hyrule, anche nei cieli del regno, e offrono dei semi di Korok dopo essere stati scoperti e aiutati.

In questo cosplay di un Korogu da The Legend of Zelda osserviamo un esemplare femminile di questa razza nascondersi in diversi luoghi della foresta. Se ancora non siete riusciti a individuarli tutti eccovi una mappa interattiva con la quale scoprire tutti i segreti di Zelda Tears of the Kingdom.