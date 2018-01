Kotaku: anche Dark Souls 2 e 3 potrebbero arrivare su Nintendo Switch

Stando a una fonte vicina a Kotaku, dopo la conferma di Dark Souls Remastered ci sono buone speranze che anche Dark Souls 2 e 3 vengano portati su. La cosa potrebbe dipendere dalle vendite del primo capitolo?

"Una delle nostre fonti indica che Bandai Namco prevede di portare tutti e tre i capitoli di Dark Souls su Nintendo Switch, ma non sotto forma di bundle (almeno per adesso). Come già confermato, invece, Dark Souls Remastered sarà disponibile a maggio per tutte le piattaforme." riporta Kotaku.

Dal momento che si tratta solo di un rumor confermato, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze in attesa di ulteriori dettagli. Ad ogni modo, stando alla fonte vicina a Kotaku, il secondo e il terzo capitolo di Dark Souls potrebbero giungere su Switch separatemente, e non tramite un eventuale cofanetto con l'intera trilogia (al contrario di quanto sta avvenendo in Giappone per la versione PS4).

Intanto vi ricordiamo che Dark Souls Remastered sarà disponibile in Italia dal 24 maggio 2018 su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One (con l'edizione Steam e le versioni digitali per console in uscita il 25 maggio).