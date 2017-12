Kotaku chiarisce: non sarà annunciato il sesto episodio di una serie ai Game Awards 2017

A quanto pare, le informazioni emerse nei giorni scorsi erano errate: nel corso dei, in programma il prossimo 7 dicembre, non sarà annunciato il sesto episodio di un importante franchise, come ci ha tenuto a precisare Kotaku nelle ultime ore.

Chiarendo la questione, Kotaku ha infatti fatto notare come le dichiarazioni rilasciate da Geoff Kighley durante la propria intervista siano state travisate, portando così alla diffusione di un'informazione errata, che pur aveva fatto scatenare l'immaginazione di tutti i giocatori.

Nello specifico, riferendosi a PUBG e ai giochi-servizio, Keighley ha così dichiarato: "Quest'anno guarderemo anche a quei giochi già disponibili che seguono il modello di servizio, che ricevono degli aggiornamenti molto corposi. Quindi non si parla di nuovi annunci ma, nel caso di PUBG, riveleremo la mappa desertica per la prima volta, che costituisce un aggiornamento importante per un titolo molto giocato. Questo è parte di ciò che abbiamo in mente. Non si tratta solo dei 30 secondi di trailer in CG per il pazzesco sesto capitolo di un franchise, che certa gente vuole". Delle parole generiche e discorsive, quelle proferite da Keighley, che però sono state prese alla lettera, conducendo così all'errata interpretazione delle stesse.

I Game Awards 2017 si terranno il 7 dicembre prossimo: Geoff Keighley ha promesso la più grande line-up di anteprime mondiali nella storia dell'evento videoludico.