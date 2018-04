Kotaku: improbabile che PlayStation 5 esca prima del 2020

Dopo le ultime considerazioni condivise da Michael Pachter, Jason Schreier di Kotaku ha pubblicato un nuovo report sulla possibile finestra di lancio di PlayStation 5. Secondo alcuni addetti ai lavori familiari con i piani di Sony, è improbabile che la console possa uscire prima del 2020.

"Durante lo scorso mese ho parlato con decine di sviluppatori e addetti ai lavori nei campi più svariati, discutendo sulla prossima generazione di console. Di questi, due persone hanno detto di conoscere direttamente i piani per la nuova console di Sony. Queste due persone mi hanno riferito che è improbabile vedere PlayStation 5 sul mercato nel 2019, per non parlare del 2018, anche se sono stati attenti a chiarire che questi piani possono cambiare nel tempo." spiega Jason Schreier.

A proposito di cambiamenti nella tabella di marcia, una di queste persone ha detto a Schreier che "In un progetto pluriennale possono succedere molte cose in grado di spostare la tabella degli appuntamenti, sia in avanti che indietro. Ad un certo punto, Sony avrà già valutato con attenzione tutte le opzioni possibili. Alla fine si tratta di scegliere quella strategicamente più conveniente."

Cosa ne pensate di quanto emerso dal nuovo report di Kotaku? Secondo voi vedremo PlayStation 5 proprio nel 2020? Fatecelo sapere nei commenti.