COD Black Ops 4 e crunch time: Kotaku pubblica una email di Treyarch per gli sviluppatori

Un report di Kotaku diffuso nella giornata di ieri ha portato alla luce alcuni problemi interni di Treyarch, con accuse di crunch time durante lo sviluppo di Call of Duty Black Ops 4 e altre problematiche etiche e morali riconducibili al periodo in cui lo studio ha lavorato sul gioco.

Activision non ha commentato il caso specifico, limitandosi a dichiarare che "la compagnia è continuamente impegnata nel migliorare le condizioni lavorative dei propri studi", Kotaku ha però pubblicato ora una email inviata dai responsabili di Treyarch (Dan Bunting e Mark Gordon) a tutti i dipendenti, compresi i responsabili del controllo qualità, i quali sono stati i primi a lamentarsi delle proprie condizioni lavorative.

"In Treyarch prendiamo sul serio il benessere di ogni singolo lavoratore. Abbiamo una nuova visione dello studio, visione che include notevoli migliorie per quanto riguarda il rapporto tra lavoro e qualità della vita. Vogliamo raggiungere questo obiettivo tramite nuovi processi di pianificazione, una produzione più snella e tempistiche decisionali ridotte. Raggiungere l'obiettivo richiederà tanto lavoro e molto impegno, e sopratutto chiarezza nelle comunicazioni. Non esitare a parlare con il tuo responsabile se qualcosa non va, non abbiate la sensazione di non poter parlare apertamente o che l'unica soluzione sia quella di portare le tue preoccupazioni al pubblico. Queste situazioni potrebbero essere evitate semplicemente con un dialogo sincero e onesto tra dipendenti e responsabili, e se questo non dona i frutti previsti, sentiti libero di parlare con noi."

Jason Schreier di Kotaku ha pubblicato il messaggio in versione integrale ma non è riuscito a contattare i responsabili dello studio per una intervista.