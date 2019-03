Kotal Kahn protagonista del nuovo trailer italiano di Mortal Kombat 11

Warner Bros e NetherRealm Studios hanno svelato il nuovo trailer di Mortal Kombat 11, in cui figura il personaggio Kotal Kahn, Guerriero Osh-Tekk e l'Imperatore del Regno Esterno. Anni fa, Kotal ha salvato l'Impero dal caos e ha rivendicato il trono di Kahn, ora il suo regno è flagellato da crescenti tensioni interne ed esterne...

Deciso a mantenere l'ordine, Kotal lotta contro la tentazione di ricorrere alle stesse strategie brutali dei suoi predecessori. Kotal è anche in grado di evocare il potere del sole per diventare un avversario ancora più forte e temibile. Inoltre, nel trailer è possibile dare un’occhiata più approfondita allo stile di combattimento dell’avversario di Kotal Khan, Jacqui Briggs, esperta di arti marziali e kickboxing.

Kotal Kahn si unisce alle sempre più nutrite file dei personaggi di Mortal Kombat 11, che comprendono anche Scorpion, Raiden, Sub-Zero, Sonya Blade, Skarlet, Baraka, Geras, Kano, D'Vorah, Kabal, Jade, Johnny Cage, Cassie Cage, Erron Black e Jacqui Briggs.



Mortal Kombat 11 è l'ultimo capitolo della serie acclamata dalla critica e sviluppata da NetherRealm Studios. Sarà disponibile dal 23 aprile per PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X, Nintendo Switch e PC. Prenotalo subito per ricevere il personaggio giocabile Shao Kahn. Chi prenota presso rivenditori selezionati otterrà anche l'accesso alla versione beta al via il 28 marzo.