Kotick aiuterà Microsoft nell'acquisizione Activision almeno fino al 2024

Ai microfoni della CBNC, il numero uno di Activision, Bobby Kotick, ha dichiarato che il suo contratto è in corso fino ad aprile 2024 e che, a seguito dell'acquisizione della sua azienda da parte di Microsoft, si prodigherà per aiutare Microsoft con la transizione.

Il tenore di questa comunicazione per alcuni lascia aperta la seria possibilità che Kotick, ultimata la scadenza contrattuale, lascerà il suo posto in via definitiva. Alle domande circa il ruolo che rivestirà, il CEO si è limitato a rispondere che resterà tutto il tempo necessario per aiutare Microsoft nel post-acquisizione.

L'amministratore di Activision Blizzard ha anche colto l'occasione per elogiare Phil Spencer, attualmente ai vertici del Dipartimento videoludico di Microsoft, sottolineandone le qualità ed esprimendo tutto il proprio entusiasmo per la sua presenza nell'acquisizione. Frattanto, Microsoft ha chiesto all'FTC di ritirare l'accusa.

Indubbiamente il capo di Activision Blizzzard è uno dei personaggi più discussi e controversi in tutto il processo di acquisizione, complici le accuse di molestie a Kotick, che rappresentano una vera e propria spada di Damocle in tutta questa vicenda.

Il contratto di Bobby Kotick è previsto terminare nell'aprile 2024, dopo una lunga carriera in azienda. Il businessman è diventato CEO di Activision nel 1991, dopo aver acquistato una quota della società l'anno prima, e ha successivamente progettato una fusione tra Activision e Vivendi Games durante la fine degli anni 2000, che ha poi portato alla creazione di Activision Blizzard nel 2008 e alla sua nomina a CEO inaugurale dell'azienda.