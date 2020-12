KPI6 entra ufficialmente nell'Osservatorio Italiano Esports

KPI6 si associa all’Osservatorio Italiano Esports, la prima piattaforma B2B di networking, informazione e formazione per gli operatori del settore.

L’accordo rientra nella strategia dell'azienda di posizionarsi come aggregatore di dati nel nuovo mercato dei videogiochi competitivi.

KPI6 sarà un monitoring partner dell'OIES, andando ad aumentare l'offerta di ricerche e dati che l'Osservatorio può mettere a disposizione dei suoi membri e del movimento esportivo italiano. KPI6, già importante partner tecnologico di numerose agenzie di comunicazione e Centri Media, è anche presente all'interno del format televisivo di SkySport "Piazza Social" nel quale fornisce analisi, insights e approfondimenti sul settore sportivo, grazie alla raccolta ed elaborazione di Big Data per trasformarli in content e reportistica di altissimo valore informativo e non solo.

Grazie a questa rilevante collaborazione, l’Osservatorio Italiano Esports continua a essere un punto di riferimento per la divulgazione dei dati sul settore e l'avvicinamento dei brand che vogliono comprenderlo come nuova opportunità di business.

"L'ingresso di un'azienda di ricerche come KPI6 aggiungerà grandissimo valore ai servizi che l'OIES può offrire ai suoi membri - commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, co-fondatori dell'OIES - Il sistema innovativo utilizzato da KPI6 ci aiuterà a mappare ancora più a fondo il settore degli Esports, restituendo dati esclusivi che saranno una risorsa preziosissima per i membri del nostro network. Continua così la missione dell'OIES di porsi come il principale interlocutore in Italia per la conoscenza di questo mercato".

“Il mondo esport rappresenta per KPI6 un settore ricchissimo di dati ed insights potenziali e di conseguenza il nostro ingresso in OIES è uno step fondamentale” - dichiara Marco Parolin, Chief Strategy Officer di KPI6 – “Non vediamo l’ora di metterci alla prova in questo ambito, le analisi ed insights che saremo in grado di produrre porteranno valore a tutto il settore aprendo numerose possibilità e sinergie per tutto il mondo esport”.