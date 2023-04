Krafton: il publisher di PUBG acquisisce il 10% di People Can Fly

Mentre gli sviluppatori di PUBG vogliono creare il rivale di Escape From Tarkov, l'azienda dietro la pubblicazione del celebre PlayerUnkown's Battlegrounds e The Callisto Protocol, Krafton, ufficializza l'intenzione di acquisire una quota di People Can Fly pari al 10%, divenendo così un azionista di minoranza di quest'ultima compagnia.

L'informazione, sopraggiunta in via ufficiale all'inizio della settimana ormai prossima alla sua conclusione, prevede che il publisher coreano proceda con l'acquisizione del 60% di azioni di serie F. Il tutto si ricollega alla recente emissione (da parte di People Can Fly) di 5,85 milioni di azioni della suddetta tipologia.

Proprio a seguito di questo avvenimento, Krafton acquisirà 3.51 milioni di azioni a 141 milioni di PLN, che al cambio attuale corrispondono a 32.8 milioni di dollari. Come annunciato dai vertici di People Can Fly, l'ufficializzazone dell'acquisizione è avvenuta "non solo per dinamizzare la crescita di People Can Fly, bensì anche per attrarre partner che la implementino. La conclusione dell'accordo dell'investimento con Krafton , con cui condividiamo le nostre ambizioni finanziarie e il nostro DNA shooter, è un'eccellente notizia per il nostro studio e la conferma della qualità dei progetti che noi stiamo portando avanti nel modello di self-publishing".

All'accordo di cui sopra, dalla durata complessiva di dieci anni, seguono ulteriori clausole, come riportato dalle fonti: nel dettaglio, vi sarebbe una trattativa ancora in corso sulla pubblicazione di Project Victoria e Project Bifrost tramite il suddetto self-publishing. In ogni caso, tali accordi verranno negoziati dalla stessa Krafton attraverso un accordo di pubblicazione. People Can Fly entrerà quindi nelle grazie di uno dei publisher più noti nel panorama videoludico, complice la presenza di PUBG nella lista dei tre videogiochi più giocati del 2022.