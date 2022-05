Kraos vs Master Chief: scontro tra titani nella nuova mod di God of War su PC

Se avete sempre sognato di ammirare due titani del mondo videoludico come Kratos e Master Chief darsele di santa ragione, potreste voler dare uno sguardo alla nuova mod che introduce lo Spartan di Halo nel pantheon norreno di God of War.

La mod è stata originariamente creata da Marcos RC e il filmato si basa sulla prima boss fight del gioco, con la differenza che lo Sconosciuto viene qui sostituito da nientemeno che da un super corazzato Master Chief. A causa delle meccaniche su cui si basa lo scontro orginale e del design dello Sconosciuto, lo Spartan non fa affidamento su nessuna delle sue armi iconiche, optando in questo caso per il combattimento a mani nude. Potete ammirare l'intera scena pubblicata sul canale YouTube di Marcos RC.

Sin da quando è stato lanciato su PC, God of War ha ricevuto una miriade di mod che hanno di volta in volta modificato questa boss fight. Tra i tanti che ha incontrato lungo il suo cammino, Kratos ha dovuto affrontare anche CJ di GTA San Andreas. Più recentemente, invece, il Dio della Guerra e suo figlio Atreus sono stati sostituiti dai modelli di Homer e Bart de i Simpson.

Intanto, si stanno intensificando le voci che vogliono l'arrivo di novità importanti su God of War Ragnarok, atteso entro quest'anno su PS5 e PS4.