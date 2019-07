Kratos, Atreus e Freya tra i personaggi di God of War: The Card Game

Dopo essere stato annunciato lo scorso mese di aprile, ecco che God of War: The Card Game riceve ufficialmente i suoi primi personaggi e i rispettivi deck di cui potranno disporre diversi dei protagonisti dell'ultima avventura norrena confezionata da Sony Santa Monica.

Il primo ad essere trattato, ovviamente, è Kratos: si tratta di un personaggio che - anche qui - basa la sua strategia sulla forza bruta, con un deck di carte incentrate quasi esclusivamente sull'attacco e con un'abilità speciale sbloccabile grazie alla meccanica della Rabbia che gli permette di ottenere un +3 al suo prossimo attacco ed un +3 alla sua vitalità.

Atreus si presenta come un personaggio abbastanza simile a Kratos, con qualche punto in meno a Vitalità compensato da una maggiore versatilità sul fronte delle abilità speciali (può per esempio attaccare due nemici contemporaneamente senza possibilità di essere bloccato). Anche il suo deck, in ogni caso, gravita attorno ad una strategia prettamente offensiva.

Freya si presenta invece come un personaggio più peculiare, capace di donare dei Boost ai propri alleati, e di difenderli completamente da un singolo attacco sbloccando l'abilità della Rabbia. Il suo deck risulta più variegato dei precedenti, essendo comprensivo di alcune carte speciali in grado di fare la differenza sul campo.

Tra gli altri volti noti di God of War troviamo anche Mimir, ed il dinamico duo Brok e Sindri: trovate tutti gli ulteriori dettagli al riguardo seguendo questo indirizzo.



In God of War The Card Game impersonerete impavidi eroi e combinerete una serie di eventi narrativi per cercare di fermare il Ragnarok, l'Apocalisse così come è conosciuta all'interno dell'immaginario della mitologia norrena. Il gioco di carte sarà giocabile fino a quattro partecipanti e sarà lanciato sul mercato nel terzo quarto del 2019. Intanto, approfittiamo dell'occasione per segnalarvi che in Dreams è stata ricreata l'iconica ascia Leviatano impugnata da Kratos.