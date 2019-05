Kratos, Dante e Bayonetta potrebbero sconfiggere Thanos? Scopriamolo in video!

I ragazzi di Santa Monica Studio credono fermamente nel loro pupillo, Kratos. Talmente tanto da affermare che il guerriero di Sparta, trasferitosi di recente nelle lande innevate del nord Europa, sarebbe perfettamente in grado di sconfiggere nientepopodimeno che Thanos, che nel Marvel Cinematic Universe ha messo a ferro e fuoco l'intera Galassia.

Tale affermazione è stata sufficiente a far tornare il nostro Alessandro Bruni ai tempi delle medie, quando conflitti immaginari di tale portata erano praticamente all'ordine del giorno. Tuttavia, non si è accontentato di pensare ad un ipotetico scontro tra Kratos e Thanos: si è spinto ben oltre, mettendo il Titano Pazzo dinanzi ad una moltitudine di eroi provenienti dal mondo videoludico, a partire da Bayonetta fino ad arrivare a Dante, passando poi per Asura, Doomguy, William Blazkowicz, il Principe di Katamari Damay e persino Kirby!

Ne sono scaturiti combattimenti immaginari completamente fuori di testa, alcuni dall'esito prevedibile, altri invece dall'epilogo inaspettato. I guai più grandi per Thanos potrebbero infatti arrivare da chi non ve lo aspettereste mai! Per scoprire l'identità del guerriero più potente di questo universo crossover che più crossover non si può, vi invitiamo a guardare il video in apertura di notizia. Il alternativa, potete anche leggere il folle speciale Tutti contro Thanos a cura di Alessandro Bruni.