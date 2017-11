Kratos distrugge le loot box in una divertente GIF condivisa da Cory Barlog

In questi giorni si fa un gran parlare delle microtransazioni presenti in, lo sparatutto diche, secondo una consistente parte dei giocatori, presenta un sistema di progressione marcatamente pay-to-win.

Come ormai saprete, EA e DICE hanno sospeso momentaneamente l'abilitazione delle microtransazioni all'interno del gioco, in modo da prendersi più tempo per ribilanciare il tutto in maniera equa.

A fare ironia sulla questione è arrivato Cory Barlog, creative director presso Santa Monica e al momento impegnato nella realizzazione dell'atteso nuovo capitolo di God of War. Come potete notare in calce alla notizia, Barlog ha condiviso su Twitter una divertente GIF che vede Kratos distruggere con violenza una loot box, elemento divenuto negli ultimi anni sempre più presente e centrale all'interno del mondo videoludico, specialmente in quei giochi che seguono il modello di "servizio". La scena animata è accompagnata dalla didascalia: "Prendete questo, loot box! (almeno, per il momento)", ovviamente riferendosi allo sparatutto di EA e DICE.

Le polemiche nate attorno a Star Wars Battlefront 2 hanno fatto sì che anche la community di FIFA iniziasse ad interrogarsi sul sistema di acquisti online presenti nella modalità Ultimate Team.