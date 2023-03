Kratos di God of War è esistito veramente o è un personaggio di fantasia?

Colma di richiami a figure storiche ed eventi realmente accaduti, la saga di God of War ha da sempre rimescolato le carte proprie della mitologia per dare vita a nuove idee. Pensando a questo viene da chiedersi se lo stesso Kratos non sia in verità basato su un uomo realmente esistito nella storia.

Il Fantasma di Sparta ha effettivamente un corrispettivo citato all’interno dei miti greci, ma si tratta di una figura ben distante dal guerriero che abbiamo imparato ad amare sin dagli esordi avvenuti nel 2005 su PlayStation 2. Nato dall’unione di Pallade (o Pallante che dir si voglia) e della ninfa Stige, il Cratos dei miti originali viene infatti descritto come un prezioso alleato di Zeus nella guerra contro i Titani per il controllo del Monte Olimpo.

Un’altra differenza fra quest’uomo e lo spartano di Santa Monica Studio emerge nel Prometeo Incatenato: una tragedia attribuita a Eschilo che risale al 460 a.C. in cui Cratos e sua sorella Bia (personificazione della violenza) vengono incaricati di imprigionare Prometeo ai confini della Terra, in Scizia, come punizione per aver rubato il fuoco agli dei e averlo donato agli umani. Nel corso di God of War II accade però l’opposto, con Kratos che libera Prometeo dalla sua prigionia e ne sfrutta il sacrificio per salvare anche Pegaso. Come si può notare, tuttavia, si resta sempre nell'ambito della mitologia, pertanto si può di fatto dedurre che un Kratos essere umano non è davvero esistito.

Vi siete mai chiesti perché Kratos è chiamato Fantasma di Sparta in God of War? Sulle pagine di Everyeye.it potete anche scoprire il motivo per cui Kratos uccide la sua famiglia in God of War, triste avvenimento da cui trae origine la sua sete di vendetta e il citato soprannome.