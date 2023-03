Kratos di God of War vs Geralt di The Witcher: chi è più forte?

Kratos e Geralt di Rivia sono tra i personaggi più amati dell'attuale panorama videoludico. Protagonisti rispettivamente di serie dal grande successo quali God of War e The Witcher, entrambi sono formidabili combattenti, abili nell'utilizzo delle armi più svariate senza disdegnare l'utilizzo di poter magici quando necessario.

Chi è più forte tra Kratos e Geralt ed uscirebbe quindi vincitore in un ipotetico scontro? Lo scontro sembrerebbe volgere tutto a favore del Fantasma di Sparta, fisicamente più prestante dello Strigo e forte anche della sua origini divina che gli conferisce una forza e una resistenza sovrumana. Non bisogna tra l'altro dimenticare che Kratos di God of War è morto e risorto più volte nel corso della sua serie, ed è riuscito a sconfiggere le più potenti divinità greche e norrene. In uno scontro ravvicinato, dunque, Kratos avrebbe facilmente la meglio su Geralt, anche se quest'ultimo venderebbe comunque cara la pelle.

Non che lo Strigo non abbia avuto la sua dose di sfide impossibili nel corso della trilogia targata CD Projekt RED. Geralt ha infatti affrontato mostri e creature di ogni genere e dimensione nel corso della sua vita, uscendo sempre vincitore anche contro ogni previsione più nefasta. Un aspetto sul quale Geralt potrebbe inoltre risultare superiore al semidio greco è nell'utilizzo della magia: oltre alla loro potenza di base, i Segni a sua disposizione potrebbero avvantaggiarlo in uno scontro sulle lunghe distanze, mettendo maggiormente alle strette Kratos. Ma in un duello all'arma bianca, quest'ultimo avrebbe con tutta probabilità una vittoria quasi assicurata, seppur sudata.

E voi cosa ne pensate? Chi tra Kratos e Geralt uscirebbe vincitore da un'epica battaglia a suon di spade, asce ed incantesimi? Nel frattempo eccovi anche 5 curiosità su The Witcher 3 che forse non conoscete.