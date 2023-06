Kratos, Lara Croft e Geralt combattono in Street Fighter 6: le creazioni dei giocatori

Street Fighter 6 ha settato nuove vette per il genere picchiaduro, ed anche dal punto di vista contenutistico offre una serie di possibilità senza precedenti per i fan della serie. Sfruttando il nuovo editor messo a disposizione da Capcom, i giocatori si stanno divertendo a ricreare gli iconici personaggi del mondo videoludico all'interno di SF6.

Sfruttando l'editor dedicato alla creazione del proprio avatar, i giocatori di Street Fighter 6 stanno lanciando sul campo di battaglia eroi ed eroine che hanno fatto la storia del mondo videoludico, tra cui Kratos, Lara Croft e Geralt di Rivia. Le creazioni non si limitano ai soli personaggi legati al gaming, in quanto presenti all'appello anche volti noti del mondo dell'intrattenimento come Terminator, Harley Quinn, Thanos, Mr. Satan, Vedova Nera, Trunks, Saitama e Gaara. I personaggi, a cui potete dare uno sguardo tramite il filmato che trovate in cima alla notizia, sono utilizzabili sia nella modalità World Tour che nella Battle Hub dedicata al gioco online.

Sarà interessante scoprire quanto potranno diventare ancor più fedeli le creazioni, una volta che Capcom renderà disponibili altri elementi estetici e i giocatori avranno affinato le proprie abilità di creazione nell'editor di gioco.

Intanto, Street Fighter 6 ha raggiunto quota un milione di giocatori, e Capcom festeggia il traguardo distribuendo un bonus gratis per tutti.