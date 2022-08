Sembra Kratos ma non è: il plagio di God of War è acquistabile su Xbox e PC

Gli utenti Xbox possono finalmente giocare ad una sorta di God of War: peccato che sia scadente, raffazzonato e frutto di un evidente plagio. Giocatrici e giocatori, ecco a voi War Gods Zeus of Child.

Al modico prezzo di quattro dollari, War Gods Zeus of Child vi invita ad impersonare un evidente rip-off di Kratos da condurre in battaglia all'interno di un'arena, dove l'unico obiettivo è quello di sconfiggere dei troll animati anche peggio del protagonista stesso. Il menu principale indica un titolo differente da quello mostrato nella pagina del Microsoft Store, ossia "God of Warning", e presenta un pulsante "Play" di colore verde che sembra essere uscito da un PowerPoint messo insieme alla bell'e meglio cinque minuti prima di una presentazione. Stando a quanto possiamo leggere, War Gods Zeus of Child è giocabile su Xbox One, Xbox Series X|S, dispositivi mobili, PC e persino HoloLens!

Se non avete voglia (giustamente) di spendere quattro dollari per un'operazione del genere, allora dovete ringraziare il responsabile del canale YouTube El Club Gaming and Tech, che l'ha fatto al posto vostro e ha registrato il video gameplay allegato in calce a questa notizia. Il vero Kratos, ricordiamo, tornerà il prossimo 9 novembre in God of War Ragnarok per PS4 e PlayStation 5.