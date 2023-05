Kratos vs Prince of Persia: tu chi preferisci?

Ormai ci conoscete, noi di Everyeye siamo degli inguaribili nostalgici e in questi giorni abbiamo ripensato ai fasti della sesta generazione di console (quella di PS2, Xbox e GameCube), che ha visto nascere e consolidarsi alcuni degli eroi videoludici più famosi della storia. Tra i tanti, Kratos e il Principe di Persia occupano un davvero posto speciale nel nostro cuore.

Sì, lo sappiamo, il franchise di Prince of Persia è nato molti anni prima degli anni '00, ma la figura dell'eroe attualmente presente nell'immaginario videoludico si è consolidata ad inizio millennio con la continuity stabilita nel 2003 dal seminale Prince of Persia: The Sands of Time e successivamente proseguita con The Warrior Within, The Two Thrones e The Forgotten Sands. Questo principe è lontano dai lidi videoludici da troppo tempo ormai e l'annunciato remake di The Sands of Time è affondato nelle sabbie mobili di uno sviluppo problematico, ma le sue gesta sono ancora vivide nell'immaginario dei videogiocatori.

Risale invece al 2005 la nascita di Kratos, che si è fatto conoscere al mondo con God of War. Condottiero come il Principe di Persia, si distingue per un animo decisamente più violento e vendicativo. Al Pugnale del Tempo preferisce infatti le Lame del Caos, con il quale consuma la sua vendetta contro gli dei dell'Olimpo. La storia del franchise dello spartano si è rivelata ben più fortunata, essendo tornato in auge dapprima nel 2018 con God of War e poi nel 2022 con God of War Ragnarok per PS4 e PlayStation 5.

Noi li amiamo entrambi e non sappiamo proprio chi scegliere, per questo motivo siamo curiosi di conoscere la vostra opinione. Quale dei due eroi preferite, Kratos o il Principe di Persia? Siamo anche curiosi di scoprire i vostri ricordi più belli legati ai due personaggi, dunque dateci dentro con i commenti!