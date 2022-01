Krispee Street gratis per gli abbonati Netflix: il gioco è disponibile su iOS e Android

Prosegue l'ampliamento del catalogo di videogiochi gratis per gli abbonati a Netflix, con il servizio di streaming che aggiunge un nuovo titolo alla collezione.

Questa volta è infatti il turno di Krispee Street, titolo mobile ispirato all'omonimo webcomic Krispee. Puzzle game sviluppato dal team di Frosty Pop, quest'ultimo è ora accessibile gratis e in esclusiva per gli utenti Netflix, che possono procedere con il download sui propri smartphone e tablet. Di seguito, trovate il link alle schede dedicate a Krispee Street su dispositivi iOS e Android:

All'interno di Krispee Street, i giocatori si ritroveranno ad affrontare una selezione di 7 livelli disegnati a mano, all'interno dei quali scovare personaggi e oggetti nascosti. Tra una sessione e l'altra, il team di Krispee Street promette di plasmare una storia ricca di emozioni, da vivere alternando lacrime e risate. Ogni giorno, verranno inoltre generate nuove sfide in maniera casuale, con il tutto accompagnato da una colonna sonora originale. I completisti potranno infine dedicarsi alla raccolta delle carte Krispee collezionabili all'interno del gioco mobile.

In chiusura, ricordiamo che anche Card Blast, Teeter Up, Shooting Hoops, Stranger Thing 1984 e Stranger Thing 3: The Game sono gratis per gli abbonati Netflix.