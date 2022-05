Krut The Mythic Wings: svelato il 'Kid Icarus del Sud-est asiatico' per PC e console

Il publisher thailanese RSU Horizon presenta ufficialmente Krut The Mythic Wings, un action platform hack 'n' slash a scorrimento con lancio previsto in estate su PC e console.

Sviluppato da GoodJob Multimedia e Blowfish Studios, Krut The Mythic Wings trae ispirazione dal folklore delle millenarie culture del Sud-est asiatico e da opere come Kid Icarus per farci indossare i panni di Vera.

Gli interpreti di questo coraggioso guerriero potranno servirsi delle sue Ali d'Argento per andare alla ricerca della terra che ha dato origine alla sua specie. Nel corso dell'avventura sarà possibile esplorare i paesaggi mutevoli dell'isola di Himmaphan e volteggiare tra città in fiamme, foreste lussureggianti e rovine ancestrali.

Per avere la meglio sui mostri che popolano l'isola dovremo potenziare costantemente le ali di Vera, infondendole della magia che permea Himmaphan per accrescerne gli attributi di Attacco, Difesa e Potenza necessari per assestare colpi critici e sbloccare le animazioni più avanzate.

La commercializzazione di Krut The Mythic Wings è prevista per il 12 luglio di quest'anno su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Date un'occhiata alle immagini e alle scene di gameplay del video di presentazione e fateci sapere che cosa ne pensate di questo action platform a scorrimento.