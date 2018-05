KSV esports cambia nome e casacca: ora saranno i Gen G. e si espanderanno su Clash Royale

Oggi, l'organizzazione del team KSV eSports ha annunciato di aver completato un rebrand completo. La compagnia ha cambiato nome in Generation Gaming e tutte le sue squadre gareggeranno sotto il titolo abbreviato Gen.G.

Gen.G ha acquisito Samsung Galaxy, il team campione del mondo League of Legends (titolo conquistato nel novembre dello scorso anno).

Il team di LoL, insieme a quelli di Heroes of the Storm e PlayerUnknown's Battlegrounds, competerà sotto il nuovo nome, logo e colori. La società possiede anche la franchigia della Overwatch League Seoul Dynasty, ma a causa delle regole della lega di Blizzard, che richiedono ai team di presentare nomi e loghi esclusivi, la franchigia coreana dei Seoul Dynasty manterrà la sua identità attuale.

Insieme al rebrand, Gen.G ha annunciato che si espanderà nel titolo mobile Clash Royale. Anche se la maggior parte delle squadre e degli uffici di Gen.G hanno base in Corea, entrerà a far parte della Clash Royale League in Cina.

Entrare nel framework in espansione del gaming competitivo mobile sarà una cosa abbastanza semplice per Wakeford (co-founder e COO di Gen.G) e molti altri nel team esecutivo di Gen.G, che in passato hanno gestito Kabam, uno sviluppatore di giochi per cellulari.

Wakeford ha aggiunto che il team sta pianificando di espandersi anche in nuovi giochi e progetta grandi annunci nel 2018. In particolare, l'azienda sta valutando opportunità di entrare in più campionati e leghe "perché ciò ci consente di fare investimenti a lungo termine in una squadra e nella costruzione di una base di fan".

Gen.G è attualmente anche partner di Razer e della società di servizi finanziari della Corea del Sud, Mirae Asset Venture Investments. La società ha anche una partnership con NETGEAR Nighthawk, come sponsor della maglia dei Seoul Dynasty.