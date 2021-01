Kublai Khan e il Vietnam invadono Civilization VI con il nuovo DLC del Frontier Pass

Firaxis ha annunciato e diffuso i primi dettagli riguardanti il nuovo DLC in arrivo in Sid Meier's Civilization VI. Inclusa nel Frontier Pass, l'espansione arriverà giovedì 28 gennaio forte di tanti nuovi contenuti di gioco.

Fra le novità più sostanziose in arrivo con questo nuovo contenuto aggiuntivo, troviamo la civiltà del Vietnam, il leader Kublai Khan, e la modalità Monopoli e Corporazioni fortemente basata sul sistema economico. I primi dettagli riguardanti il DLC sono stati discussi dagli sviluppatori all'interno del trailer che vi abbiamo riportato in apertura di notizia.

Firaxis si concede di svelare in un secondo momento tutte le informazioni più specifiche riguardanti il popolo vietnamita, descritto come un popolo incentrato sulla propria cultura e sui propri possedimenti terrieri, e che verrà guidata da una misteriosa figura divina le cui gesta sono divenute leggendarie e noto per il suo coraggio, il temperamento e le abilità in battaglia.

In un prossimo approfondimento verrà analizzato al meglio anche Kublai Khan, utilizzabile come leader alternativo di Cina e Mongolia, le cui caratteristiche saranno in grado di aprire a nuove e originali possibilità di gameplay.

I possessori del Frontier Pass potranno accedere ai contenuti senza alcun costo aggiuntivo, ma avrete anche la possibilità di acquistare separatamente il DLC dedicato al Vietnam e a Kublai Khan. Nel caso siate nuovi allo strategico a turni di Firaxis, vi rimandiamo alla nostra guida per cominciare a giocare. Per tutti gli ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra Recensione di Civilization VI.