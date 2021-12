Kukoos Lost Pets: parte l'Early Access su PC, confermato l'arrivo su console nel 2022

Come promesso all'annuncio di Kukoos Lost Pets, i ragazzi di PetitFabrik precedono le feste natalizie dando ufficialmente inizio alla fase Early Access su Steam del loro frizzante platform e ne confermano l'arrivo su console PlayStation, Xbox e Switch nel corso del 2022.

L'esperienza cartoonesca confezionata dalle fucine digitali brasiliane si rifà a kolossal del genere come Banjo Kazooie e Super Mario per proiettarci in un colorato multiverso dominato dall'Albero Kukoo e dai suoi infiniti portali che conducono verso livelli pieni di sfide da affrontare.

Il titolo ci pone nei panni di K e Kika, due tenere creaturine a cui spetterà il compito di addentrarsi nei piani dimensionali più pericolosi per evitare che il Villaggio dei Kukoo e il loro amato albero vengano distrutti da una forza malvagia proveniente da un mondo lontano.

L'impianto ludico eretto da PetitFabrik si basa sull'interazione dei personaggi con gli animali della foresta, sull'esplorazione di livelli pieni di enigmi da svelare e, progredendo nella storia, sullo sblocco di abilità con cui addentrarsi nelle aree segrete di ciascuna dimensione. La natura cartoonesca del progetto viene ulteriormente enfatizzata da un comparto grafico particolarmente curato, con numerose ambientazioni da visitare tra templi in rovina, montagne di gelato, pizzerie infestate e boschi incantati.

Da qui al 21 dicembre è possibile acquistare su Steam Kukoos Lost Pets in Early Access per PC a 18,74 euro con uno sconto di lancio del 25%: qualora foste interessati, sempre su Steam è possibile provare il titolo scaricando gratis una Demo. Se amate questo genere di esperienze platform in stile cartoonesco, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Wukong.