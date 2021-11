Kumail Nanjiani di Eternals non può stare senza le sue PS5 e Xbox Series X

Kumail Nanjiani, attore e comico di origini pakistane che in questi giorni è al cinema con Marvel's Eternals, è un grande appassionato di videogiochi e, a quanto pare, è un supereroe anche nella vita vero, poiché è riuscito a mettere le sue mani sia su PlayStation 5, sia su Xbox Series X.

Durante una chiacchierata con IGN USA, Nanjiani ha confessato che non riesce mai a separarsi dalle sue console di nuova generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X, al punto che le porta sempre con sé ogni qualvolta viaggia per lavoro. In questo periodo, tra un impegno con la stampa e l'altro per la promozione del film degli Eterni, "sta assaporando" Deathloop, l'ultimo lavoro dei creatori di Dishonored e Prey. Non l'ha ancora completato, ma crede di essere molto vicino ai titoli di coda. Nel corso della quarantena, invece, Nanjiani ha trascorso tante ore di gioco nella Modalità Orda di Gears 5 assieme ai suoi amici, mentre durante le riprese di Eternals - che hanno avuto luogo a cavallo tra il 2019 e il 2020 - si è intrattenuto principalmente con Red Dead Redemption 2 e Death Stranding. L'attore è anche particolarmente affezionato ad un controller Xbox 360 in edizione speciale dedicato a Gears of War.

I videogiochi hanno sempre rivestito un ruolo cruciale nella vita di Kumail Nanjiani, che è anche laureato in informatica. Celebre il suo speciale del 2013 per Comedy Central, nel quale discusse della mappa multiplayer di Modern Warfare 2 ambientata a Karachi, una città del suo paese natale, il Pakistan. Il comico fece notare che gli sviluppatori utilizzarono l'arabo per le scritte sui muri, piuttosto che la vera lingua del posto, l'Urdu. Da piccolo collezionava copie bootleg dei giochi per Commodore 64 assieme al padre, ed ha persino scritto delle fan-fiction ispirandosi a Golden Axe per SEGA Genesis. Occasionalmente ha anche prestato la sua voce a personaggi videoludici, come il salarian Jarun Tann di Mass Effect Andromeda e un personaggio minore della Stagione 2 di Telltale's The Walking Dead.

In questi giorni, ricordiamo, lo trovate al cinema con l'ultimo film del Marvel Cinematic Universe. Già che ci siete, scoprite cosa ne pensiamo al riguardo nella nostra recensione di Eternals.