Kung Fu Saga è il clone pezzotto di Zelda Tears of the Kingdom: guardare per credere!

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è disponibile ora su Nintendo Switch e come spesso capita per giochi di grande successo (pensiamo a Overwatch ad esempio, ma ce ne sono tanti altri) con un tempismo "sospetto" iniziano a diffondersi su piattaforme mobile giochi molto simili, come nel caso di Kung Fu Saga.

Non lo avete mai sentito nominare? Non è un gioco particolarmente celebre ma in questi giorni è salito alla ribalta per la sua somiglianza con The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Definito come un "Fantasy Adventure RPG", il gioco mobile è disponibile su App Store e Google Play... come dite? Vi sembra familiare? Sì, vi abbiamo avvisato, oltretutto anche alcune abilità del personaggio ricalcano alla perfezione (o quasi) le nuove abilità di Link introdotte in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Su Reddit, Twitter e altri social network non è difficile imbattersi in pubblicità di Kung Fu Saga che annunciano "un grande cambiamento" in arrivo e guarda caso proprio in contemporanea con l'uscita della nuova avventura di Link. Sì, perché Kung Fu Saga esiste da molto tempo ma solo ora sembra essersi trasformato in un clone di The Legend of Zelda, probabilmente nel tentativo di conquistare nuovi giocatori facendo leva sulla popolarità della serie Nintendo.

Lo sapevate? The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è il miglior lancio dell'anno in Gran Bretagna avendo venduto più di Hogwarts Legacy e Resident Evil 4 Remake. Su Everyeye.it trovate anche uno speciale che analizza le differenze tra The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e The Legend of Zelda Breath of the Wild.