Kunitsu-Gami Path of the Goddess esce nel 2024, al day one su Game Pass

Sebbene sia passato quasi inosservato, durante Xbox Game Preview c'è stato spazio anche per il secondo gameplay trailer di Kunitsu-Gami Path of the Goddess, nuovo gioco Capcom annunciato la scorsa estate con un teaser e poi sparito dai radar.

Kunitsu-Gami Path of the Goddess esce nel 2024, conferma il publisher, disponibile su PS5, Xbox Series X/S e PC, su Xbox Game Pass sin dal day one. La storia inizia quando Mt. Kafuku entra in possesso di 12 maschere malvagie con speciali poteri magici, toccherà al protagonista Soh, aiutato dal fido Yoshiro, impedire che il cattivissimo Kafuku possa usare le maschere per arrecare danni al villaggio.

Il gioco si presenta come un action in terza persona con combattimenti all'arma bianca ed elementi strategici, con una serie di villaggi da esplorare, ognuno che le sue caratteristiche uniche. Il secondo gameplay trailer di Kunitsu-Gami Path of the Goddess ci ha permesso di dare uno sguardo alla danza tradizionale Kagura che deriva dai fondamenti dallo shintoismo giapponese.

Kunitsu-Gami Path of the Goddess è entrato nelle ultime fasi di sviluppo, al momento Capcom non ha annunciato una data di uscita limitandosi a confermare la finestra di lancio con il debutto del gioco previsto per l'anno in corso anche su Xbox Game Pass.