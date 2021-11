La kunoichi Kasumi in un cosplay da Dead or Alive 2 Ultimate col vestito bianco

Team Ninja è un nome che negli ultimi anni si è indissolubilmente legato a Ninja Gaiden e ai recenti soulslike Nioh e il sequel Nioh 2. Lo studio giapponese tuttavia affonda le sue radici nel mondo degli arcade, quando le sale giochi andavano ancora di moda in tutto il mondo. Lì si propose il gioco Dead or Alive, che sopravvive ancora oggi.

Sfidando tanti picchiaduro come Tekken, Street Fighter e Mortal Kombat, il primo videogioco datato 1996 di Dead or Alive è sopravvissuto al tempo e si è rinnovato con altre uscite, fino a Dead or Alive 6 pubblicato nel 2019 per varie piattaforme. Come in ogni altro gioco giapponese di questo stampo, non mancano le lottatrici capaci di abili colpi ma che hanno anche un fisico in grado di reggere l'onda d'urto maschile, conquistando in aggiunta il pubblico.

Tra queste c'è la kunoichi Kasumi, uno dei volti più noti del brand e che nel corso della serie è stata vista indossare vari abiti, quasi tutti di stampo nipponico. Rifacendosi proprio ai ninja, in Dead or Alive 2 Ultimate Kasumi indossa un abito bianco e rosso, preso in prestito dalla cosplayer Katssby che ha deciso di omaggiare questa donna combattente. Il cosplay di Kasumi in basso vede la guerriera di Dead or Alive in azione.

Non è l'unico cosplay della modella dato che recentemente si è presentata nel mondo di Resident Evil con una delle Dimitrescu.