A tu per tu con Kurolily, capitano del team italiano Fordzilla

In compagnia del capitano del team italiano Fordzilla, Sara Kurolily, abbiamo discusso delle prospettive e delle opportunità offerte dal panorama eSports nostrano, dal supporto dei brand più importanti alle possibilità garantite ai pro player e agli streamer interessati ad abbracciare questa esperienza professionale.

Insieme a Francesco Fossetti e a Kurolily, sul canale Twitch di Everyeye ci siamo così addentrati nello stratificato universo degli eSports per dare modo a chi, come la stessa Sara Stefanizzi, può fornire una testimonianza diretta delle prospettive e delle ambizioni che alimentano questo settore in rapida ascesa sia in Italia che nel resto del mondo.

Grazie a Kurolily abbiamo inoltre fatto la conoscenza dei membri del Team Fordzilla, con nomi di spicco del panorama dei racing game simulativi come Kevin Scullari, Manuel Licata, Stefano Coretti, Alex Membri e Andrea Caradini. Grazie all'esperienza maturata da Sara Kurolily dapprima come volto di Twitch e successivamente come esponente del panorama eSports italiano, abbiamo così fatto il punto della situazione sull'ingresso di Ford nel mondo dei giochi competitivi e ripercorso l'importante lavoro svolto dalla frizzante capitana del team Fordzilla.

Per approfondire la conoscenza di una delle realtà più dinamiche del panorama eSport nostrano e dei suoi protagonisti (e protagoniste), consigliamo a chi ci segue di leggere la nostra intervista a Kurolily, capitano italiano di Fordzilla.