Kusan City of Wolves: paura e delirio nell'action al neon sulle orme di Hotline Miami

A pochi mesi di distanza dall'approdo di Hotline Miami Collection su PS5 e Xbox Series X|S, il team indipendente CIRCLEfromDOT guarda proprio in direzione degli appassionati della serie culto di Devolver Digital presentando in video l'hack'n'slash con visuale dall'alto Kusan City of Wolves.

La nuova esperienza interattiva in sviluppo presso le fucine digitali di CIRCLEfromDOT ci proietta in un futuro distopico per farci indossare la giacca in pelle di un giustiziere incaricato di proteggere la sua ragazza dai piani orditi dal suo vecchio compagno.

La metropoli che farà da sfondo a questa violenta avventura a tinte noir sarà una rappresentazione futuristica e cyberpunk di una città portuale della Corea del Sud: la missione affidata al nostro alter-ego sarà perciò quella di proteggere la sua ragazza esplorando la città per andare a caccia dei sodali dell'ex compagno.

Proprio come in Hotline Miami, anche in Kusan City of Wolves dovremo scatenare il lato più violento del nostro antieroe per far scorrere fiumi di sangue imbracciando le armi più disparate. Tra porte da abbattere a suon di calci e stalli alla messicana da superare facendo saltare in aria i numerosi elementi interattivi di scenari pieni di oggetti distruttibili, l'avventura pulp di Kusan City of Wolves partirà nell'autunno del 2024 su PC. Se amate questo genere di esperienze hack'nslash, vi consigliamo di restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Bloodrots, l'action sullo stile di Hotline Miami.