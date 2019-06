Kyogre, Latios, Groudon tra le ricompense delle missioni sul campo di luglio di Pokemon GO

Le missioni di ricerca sul campo di Pokemon GO porteranno in dote quattro Pokemon durante il mese di luglio, distribuiti casualmente con rotazione settimanale come avviene solitamente per questo tipo di eventi.

Nello specifico, completando le missioni di ricerca sul campo di Pokemon GO di luglio 2019 sarà possibile ottenere Kyogre, Groudon, Latios e Latias, con un pizzico di Fortuna potreste trovare anche la forma Cromatica/Shiny, considerando che tutti e quattro i mostri sono presenti nel gioco anche in questa versione.

Le nuove missioni di ricerca sul campo di Pokemon GO partiranno il primo luglio 2019 e resteranno disponibili per tutto il mese, ad agosto verranno sostituite con nuove missioni. A luglio si terrà anche il Pokemon GO Fest, evento durante il quale Niantic Labs dovrebbe annunciare tantissime novità, tra cui la nuova forma Pokemon purificata scoperta dai dataminer analizzando il codice sorgente degli ultimi aggiornamenti.