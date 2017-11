L.A. Noire arriva oggi su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch

è un violento thriller investigativo ambientato nella spettacolare e corrotta Los Angeles degli anni '40. Il gioco segue la storia di Cole Phelps, veterano di guerra decorato e appena nominato detective, che si troverà ad affrontare casi sempre più complessi e pericolosi, ispirati a crimini realmente accaduti....

Esamina le scene del crimine alla ricerca di indizi, interroga i sospetti e dai la caccia ai criminali per raggiungere la verità in una città dove tutti hanno qualcosa da nascondere. L.A. Noire per Nintendo Switch include il gioco originale completo e tutti i contenuti scaricabili e presenta una serie di nuove migliorie specifiche per l'esperienza di gioco su Switch, compresa la modalità Joy-Con con comandi di movimento che sfruttano il giroscopio, il Rumble HD, nuove visuali ampia e ravvicinata dietro le spalle e comandi touch screen contestuali per portare le tue indagini sempre con te.

L.A. Noire per PlayStation 4 e Xbox One include il gioco originale completo e tutti i contenuti scaricabili aggiuntivi e presenta una serie di migliorie tecniche (illuminazione e nuvole migliorate, nuove visuali dinamiche, texture ad alta risoluzione e altro ancora) volte a offrire una più elevata fedeltà e autenticità delle immagini. L.A. Noire gira nativamente a 1080p su PlayStation 4 e su Xbox One e a uno straordinario 4K sulle console PlayStation 4 Pro e Xbox One X.

A dicembre sarà inoltre disponibile L.A. Noire The VR Case Files per HTC Vive, con sette casi coinvolgenti e indipendenti di L.A. Noire, rielaborati appositamente per la realtà virtuale, che uniscono azione mozzafiato e un lavoro d'indagine realistico per regalare un'inedita esperienza interattiva.