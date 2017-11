L.A. Noire a confronto su PS3, PS4, PS4 Pro e Nintendo Switch

Lo youtuber Candyland ha pubblicato un nuovo video confronto per, mettendo a confronto la versione originale del gioco uscita sucon la riedizione. Il filmato ci permette di notare anche i miglioramenti grafici apportati su

Come al solito, i video confronti di Candyland propongono un confronto grafico sulle stesse identiche scene pescate dalle varie versioni di gioco, permettendoci di apprezzare anche le differenze più sottili in termini di resa visiva e pulizia dell'immagine. Nella fattispecie, in questo filmato possiamo vedere in azione L.A. Noire su PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e Switch.

Ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la Video Recensione approfondita della versione Nintendo Switch di L.A. Noire.