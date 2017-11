L.A. Noire per Nintendo Switch: due minuti di gameplay OffScreen

Lo YouTuber "AashiQ El Emarat" ha pubblicato un brevissimo video gameplay OffScreen, della durata di due minuti, tratto dalla versione Switch di, in uscita domani, martedì 14 novembre.

L.A. Noire potrà contare su un comparto tecnico ad hoc e su un sistema di controllo ottimizzato per Joy-Con e schermo touch, Rockstar Games ha confermato recentemente che il gioco girerà a 1080p in modalità TV e 720p in modalità portatile.

In caso di acquisto della copia retail, Prima di iniziare a giocare sarà necessario scaricare la Day One Patch del peso di 14 GB, obbligatoria per avviare il gioco. L'acquisto di una scheda microSD in questo caso è fortemente consigliato, obbligatorio nel caso si opti per la versione digitale del peso di 29 GB.