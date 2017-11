L.A. Noire per Nintendo Switch, Rockstar pubblica il primo trailer del gioco

ha pubblicato oggi il primo trailer ufficiale della versione Switch di, disponibile in formato fisico nei negozi e in digitale sul Nintendo eShop dal 14 novembre.

Durante il boom economico dell’epoca d’oro di Hollywood nel dopoguerra, il detective in erba Cole Phelps è alla disperata ricerca della verità in una città dove tutti hanno qualcosa da nascondere. Risolvi crimini efferati in uno dei periodi più bui della Hollywood degli anni ’40 da casa o in movimento con L.A. Noire.

I comandi touch contestuali, una modalità Joy-Con con comandi di movimento che sfruttano il giroscopio, il Rumble HD e la nuova visuale ampia e ravvicinata dietro le spalle ti permetteranno di portare le tue indagini sempre con te. L.A. Noire include il gioco originale completo e tutti i contenuti scaricabili aggiuntivi già pubblicati su PC, PlayStation 3 e Xbox 360.