L.A. Noire Remastered: Rockstar pubblica un nuovo trailer in 4K

ha pubblicato nella giornata di oggi un nuovo trailer in 4K per, riedizione del titolo investigativo in arrivo a novembre su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, insieme aprevisto per HTC Vive.

L.A. Noire Remastered porterà i giocatori a rivivere le avventure del detective Cole Phelps fruendo di un comparto tecnico ringiovanito grazie ad un aumento della risoluzione, un'illuminazione più avanzata e texture ad alta risoluzione.

L.A. Noire: The VR Case Files per HTC Vive riprenderà sette casi già visti nel gioco originale, qui completamente riadattati per la Realtà Virtuale.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che L.A. Noire Remastered uscirà su PS4, Xbox One e Switch il 14 novembre, affiancato dall'arrivo di L.A. Noire: The VR Case Files in esclusiva per HTC Vive.