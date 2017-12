L.A. Noire The VR Case Files: data di uscita annunciata

ha annunciato la data di uscita di, versione in Realtà Virtuale dell'avventura investigativa uscita nel 2011 e recentemente ripubblicata su Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

L.A. Noire The VR Case Files includerà sette casi presi dal gioco originale e riproposti con una nuova veste ideata appositamente per sfruttare le potenzialità della Realtà Virtuale. La riedizione di L.A. Noire è stata premiata dalla critica per il comparto tecnico migliorato, per il miglior bilanciamento del gameplay e, nel caso dell'edizione Switch, per il sistema di controllo ottimizzato per la console Nintendo.

The VR Case Files uscirà il 15 dicembre su HTC Vive, al momento il lancio del gioco non è stato confermato per altri visori, non sappiamo dunque se si tratti di esclusiva totale o temporanea.