L.A. Noire The VR Case Files: nuovo teaser trailer italiano (esclusiva Everyeye)

Everyeye.it è lieta di mostrarvi un nuovo teaser trailer italiano dedicato ad, il titoloin arrivo suche vi permetterà di rivivere diversi dei casi d'indagine presenti nel gioco originale rivisitati per la Realtà Virtuale.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in apertura di notizia, mostra brevemente lo svolgersi di una missione investigativa condotta da Cole Phelps, principale protagonista dell'avventura, qui impegnato ad interrogare il cameriere di una tavola calda.

Lasciandovi alla visione del video, ricordiamo che L.A. Noire The VR Case Files arriverà su HTC Vive durante il mese di dicembre (il titolo non è più atteso in concomitanza con il lancio di L.A. Noire Remastered).