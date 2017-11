L.A. Noire: The VR Case Files per HTC Vive è stato rimandato a dicembre

La data di lancio di, riproposizione per HTC Vive del titolouscito originariamente nel 2011, è stata rimandata indicativamente per il mese di dicembre.

Il titolo, che riproporrà alcuni dei casi già presenti nel gioco originale, sarebbe dovuto uscire in concomitanza con il lancio di L.A. Noire Remastered, versione rimasterizzata del titolo realizzato da Team Bondi in arrivo il 14 dicembre su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Seguendo questo indirizzo potete ammirare un trailer in 4K recentemente pubblicato da Rockstar Games, mentre qui potete consultare i dettagli riguardanti la versione Switch del gioco.