L.A. Noire The VR Case Files: pubblicata una nuova serie di immagini

ha pubblicato una nuova serie di immagini tratte da, versione per HTC Vive del titolo investigativo in uscita a dicembre (e non più domani, 14 novembre, affianco ad).

L.A. Noire The VR Case Files includerà una selezione di casi originariamente apparsi nel titolo sviluppato da Team Bondi e pubblicato nel 2011. L'esperienza di gioco è stata rimaneggiata da Rockstar per potersi adattare al meglio alla Realtà Virtuale.

Lasciandovi alla visione delle immagini che trovate in calce alla notizia, vi ricordiamo che L.A. Noire The VR Case Files uscirà su HTC Vive nel corso del mese di dicembre. Qui potete dare uno sguardo a due minuti di gameplay tratti dalla versione remastered in arrivo su Nintendo Switch.