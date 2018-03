L.A. Noire The VR Case Files supporta ora i visori Oculus Rift

Dopo essere stato per alcuni mesi esclusiva HTC Vive,diventa da oggi disponibile anche per i possessori di Oculus Rift, come annunciato nella giornata di oggi da

Pubblicando inizialmente a metà dicembre, qualche settimana dopo l'arrivo di L.A. Noire Remastered su PS4, Xbox One e Switch, L.A. Noire The VR Case Files include un totale di sette casi di indagine provenienti dall'originale titolo sviluppato da Team Bondi, ognuno dei quali è stato rimaneggiato e riadattato per confarsi al meglio alla tecnologia della Realtà Virtuale. Tra le modifiche più rilevanti, citiamo il sistema di combattimento rivisitato e l'introduzione della possibilità di passare alla modalità in prima persona.

"Immergiti nella Los Angeles degli anni '40 fedelmente riprodotta, assumendo i panni del detective Cole Phelps e risolvi sette casi tratti da tutte e cinque le categorie presenti nell'originale L.A. Noire, tra cui: Dopo attenta riflessione, Armato e pericoloso, Caveat emptor, La macchina del console, L'omicidio della calza di seta, Un mare d'erba e Un'altra guerra. Ognuno di questi casi è stato scelto perché ben si prestava all'esperienza interattiva della realtà virtuale".

L.A Noire The VR Case Files è ora disponibile per Oculus Rift e HTC Vive. Per un ulteriore approfondimento sul titolo targato Rockstar Games, vi invitiamo a consultare la nostra recensione.