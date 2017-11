L.A. Noire: Video Recensione della versione Nintendo Switch

A distanza di 6 anni dal suo debutto su PC, PS3 e Xbox 360,è finalmente sbarcato anche su, promettendo di sfruttare le caratteristiche della nuova console Nintendo. Gli sviluppatori saranno riusciti nell'intento? Scopritelo nella nostra Video Recensione: la trovate in cima.

La versione per Nintendo Switch è quella che, tra tutte, ha subito le modifiche più rilevanti: dall’introduzione di nuove visuali allo sfruttamento dell’HD Rumble, passando per il buon uso dei sensori di movimento e del touch screen. L.A. Noire Remastered è, in sostanza, l’esempio perfetto di come realizzare una conversione tenendo ben a mente le caratteristiche dell’hardware sul quale gira.

Ricordiamo che il remaster è disponibile dal 14 novembre anche su PlayStation 4 e Xbox One (con il supporto ai 4K su PlayStation 4 Pro e Xbox One X). Coglierete l'occasione per recuperare L.A. Noire sulla console ibrida Nintendo?