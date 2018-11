L'accesso anticipato ai giochi aumenta le vendite delle edizioni speciali?

L'ultima analisi condotta dai giornalisti di GamesIndustry.biz evidenza un interessante dato che lega la vendita delle edizioni speciali alla pratica dell'Early Access, e conseguentemente alla sempre crescente volontà dei publisher di anticipare l'acceso ai titoli per chi ne acquista la versione premium.

In base a quanto rilevato dai colleghi di GamesIndustry, infatti, gli utenti che possono accedere in anticipo al loro videogioco preferito partecipando al processo di sviluppo tramite le pratiche dell'Early Access e della Beta in preordine tendono ad acquistarne l'edizione più costosa (sia retail che digitale) una volta che il titolo giunge nei negozi. Anche i produttori, da par loro, favoriscono questo sistema proponendo ai clienti soluzioni che prevedono la possibilità di accedere in anticipo a un videogioco acquistandone la versione "premium", come nel recente caso di Battlefield V.

L'analisi incrocia i dati di vendita delle edizioni speciali provenienti dai principali mercati videoludici occidentali con i numeri generati dai partecipanti alle fasi di beta testing in preordine e dagli acquirenti delle versioni in Accesso Anticipato.

Il riscontro offerto da Martyn Gibbs, amministratore delegato della catena GAME, avvalora la tesi e conferma che "si sta dimostrando l'efficacia di questa teoria", aggiungendo però che "non penso che sia una pratica che vorremmo veder diffondere perchè crea incertezza in termini di date di rilascio".

