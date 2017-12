L'account ufficiale di Bravely Default augura un buon Natale con un artwork a tema Switch

Il Natale è ormai alle porte, e anche il team diha colto l'occasione per fare gli auguri a tutti i suoi fan pubblicando sull'account Twitter ufficiale uno stupendo artwork con protagonista, uno dei personaggi giocabili di Bravely Default e Bravely Second: End Layer

La cosa più interessante, tuttavia, è la presenza di Nintendo Switch. Edea impugna i due Joy-Con, mentre la console spunta da una calza appesa all'albero di Natale, quanto basta per far volare alta l'immaginazione dei fan. Che sia un modo simpatico per far sapere al mondo che c'è qualcosa legato alla serie in programma per la console ibrida di Nintendo? Chissà!

Il team è attualmente al lavoro su Project Octopath Traveler, JRPG per Nintendo Switch annunciato all'inizio di quest'anno ancora privo di una data d'uscita ufficiale. Secondo alcune speculazioni, potrebbe arrivare nel corso dell'anno fiscale 2019, periodo compreso tra il primo aprile 2018 e il 31 marzo 2019.