L'action italiano Milanoir arriverà su Nintendo Switch nei primi mesi del 2018

Il publishere lo studio nostranohanno annunciato che, action in stile retro ambientato nella Milano degli anni '70, arriverà sunei primi mesi del 2018.

Milanoir è uno shooter action che trae ispirazione dai film poliziotteschi degli anni '70. Nel gioco indosseremo i panni di Piero, un carcerato che viene improvvisamente rilasciato di prigione e si mette alla ricerca dell'uomo che l'ha incastrato. In cerca della verità e in fuga dai nostri inseguitori, dovremo sopravvivere usando tutte le nostre abilità per avere la meglio sui nostri nemici e sfidarli in frenetici inseguimenti per le vie di Milano. Oltre che su Nintendo Switch, Milanoir è atteso anche su PC, Playstation 4 e Xbox One. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima.